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Сегодня, 06:57

Испанский журналист оценил возможность перехода Баринова в «Алавес»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Журналист испанского издания Diario AS Хосе Антонио Эспина прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Алавес».

«Баринов сказал, что «Локомотив» отпустит его в «Алавес», если испанский клуб заплатит 5-6 миллионов евро? Обычно «Алавес» столько не тратит на трансферы. Но в целом это возможно. Лично я ничего не слышал об интересе «Алавеса» к Баринову», — цитирует «РБ Спорт» Эспину.

В прошедшем сезоне 27-летний Баринов провел 32 матча, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. Контракт 27-летнего полузащитника с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Алавес
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