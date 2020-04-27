«Интеру» предложили Кавани в качестве замены Санчеса
13:59
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, 33-летний уругваец был предложен миланскому клубу в качестве замены Алексису Санчесу, который вернется в «Манчестер Юнайтед». Контракт Кавани с ПСЖ истекает 30 июня.
Кавани уже выступал в серии А за «Палермо» и «Наполи», забив 112 голов в чемпионате Италии.
В текущем сезоне форвард провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов.