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«Интеру» предложили Кавани в качестве замены Санчеса

13:59
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Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 33-летний уругваец был предложен миланскому клубу в качестве замены Алексису Санчесу, который вернется в «Манчестер Юнайтед». Контракт Кавани с ПСЖ истекает 30 июня.

Кавани уже выступал в серии А за «Палермо» и «Наполи», забив 112 голов в чемпионате Италии.

В текущем сезоне форвард провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов.

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