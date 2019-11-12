«Интернасионал» хотел бы вернуть Тайсона после расистского скандала в УПЛ

«Интернасионал» проявляет интерес к своему бывшему футболисту полузащитнику «Шахтера» Тайсону, сообщает Gauchazh Colorado.

По данным источника, клуб хотел бы вернуть своего бывшего футболиста в 2020 году. У него остались хорошие отношения с «Интером». Также он уже говорил, что думал о возвращении в Бразилию после инцидента в матче чемпионата Украины с «Динамо» (1:0).

Ранее фанаты «Динамо» оскорбили Тайсона и Дентинью по расовому признаку. Тайсон показал им средний палец, после чего был удален. 31-летний бразилец в текущем сезоне провел 16 матчей за «Шахтер» и забил шесть мячей при шести голевых передачах.