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Сегодня, 04:27

«Интер» заплатит 22 миллиона евро за Гозенса

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник сборной Германии Робин Гозенс продолжит карьеру в «Интере». По информации журналиста Фабрицио Романо, миланский клуб договорился с «Аталантой» по 24-летнему немцу. «Интеру» осталось договориться о личном контракте.

Гозенс перейдет в миланский клуб на правах аренды. Также в соглашении будет прописана обязательная опция выкупа за 22 миллиона евро плюс бонусы.

В этом сезоне Гозенс сыграл в 8 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Робин Гозенс
ФК Аталанта
ФК Интер (Интернационале)
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