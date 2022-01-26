«Интер» заплатит 22 миллиона евро за Гозенса

Защитник сборной Германии Робин Гозенс продолжит карьеру в «Интере». По информации журналиста Фабрицио Романо, миланский клуб договорился с «Аталантой» по 24-летнему немцу. «Интеру» осталось договориться о личном контракте.

Гозенс перейдет в миланский клуб на правах аренды. Также в соглашении будет прописана обязательная опция выкупа за 22 миллиона евро плюс бонусы.

В этом сезоне Гозенс сыграл в 8 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.