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29 января, 09:38

«Интер» заинтересован в защитнике «Манчестер Юнайтед» Линделефе

Мария Гусева
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«Интер» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Виктором Линделефом, сообщает GIFN.

По информации источника, итальянский клуб планирует подписать 28-летнего шведа на замену Милана Шкриньяра, который в скором времени может сменить команду.

Линделеф выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Линделеф сыграл в 14 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Виктор Линделеф
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
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