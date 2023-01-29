«Интер» заинтересован в защитнике «Манчестер Юнайтед» Линделефе

«Интер» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Виктором Линделефом, сообщает GIFN.

По информации источника, итальянский клуб планирует подписать 28-летнего шведа на замену Милана Шкриньяра, который в скором времени может сменить команду.

Линделеф выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Линделеф сыграл в 14 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.