"Интер" выкупил контракты Политано и Сальседо

"Интер" на официальном сайте объявил о выкупе контрактов полузащитника Маттео Политано и форварда Эдди Сальседо. Ранее футболисты выступали на правах аренды. Их контракты принадлежали, соответственно, "Сассуоло" и "Дженоа".

17-летний Эдди Сальседо за первую команду "Интера" пока не играл. Он провел 25 матчей и забил 12 мячей в первенстве Италии среди молодежных команд, а также сыграл четыре матча в Юношеской лиге УЕФА.

25-летний Маттео Политано в прошлом сезоне провел 48 матчей за "Интер" и забил шесть мячей при восьми голевых передачах.

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