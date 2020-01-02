«Интер» включился в борьбу за Обамеянга

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в «Интере», сообщает The Mirror. Миланский клуб включился в борьбу за игрока, также на него претендует «Барселона». Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 30-летний габонец не желает выступать за «Арсенал» из-за их неконкурентноспособности. По ходу этого сезона Обамеянг был назначен капитаном «канониров». Его контракт рассчитан до лета 2021 года. В 25 матчах он забил 15 голов и сделал 1 результативную передачу.

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