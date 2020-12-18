«Интер» включил в шорт-лист защитников Мустафи, Боатенга и Максимовича

«Интер» сформировал шорт-лист защитников, которые могут присоединиться к команде в следующем сезоне, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, миланский клуб интересуется Шкодраном Мустафи («Арсенал»), Джеромом Боатенгом («Бавария»), Николой Максимовичем («Наполи»), Аиссой Манди («Бетис») и Фабианом Шером («Ньюкасл»).

«Интер» пропустил 15 голов в первых 12 матчах серии А, поэтому руководство клуба хочет укрепить оборону, следя за финансами.

В текущем сезоне «Интер» занимает второе место в серии А, имея в активе 27 очков.