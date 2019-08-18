«Интер» согласовал контракт с Санчесом

«Интер» договорился о контракте с нападающим «Манчестер Юнайтед» Алексисом Санчесом , сообщает Sky Sport Italia. 30-летний чилиец с энтузиазмом относится к возвращению в Италию, где он выступал за «Удинезе» с 2007 по 2011 год.

Речь идет об аренде с правом выкупа. Вероятно, после определенного количества сыгранных матчей право выкупа станет обязательным.

Напомним, что ранее этим летом «Интер» приобрел другого нападающего «МЮ» — Ромелу Лукаку.

В прошедшем сезоне 30-летний Санчес провел 27 матчей за «красных дьяволов», забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

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