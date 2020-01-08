«Интер», «Рома» и «Ювентус» хотят приобрести у «Наполи» Мертенса

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может покинуть команду в зимнее трансферное окно, утверждает Calcio Mercato. По информации СМИ, «Ювентус» занитересован в подписании 32-летнего бельгийца.

На Мертенса также претендуют «Рома» и «Интер», но журналисты считают, что клуб из Турина является первым номером в споре за форварда.

Контракт нападающего с «Наполи» действует до 30 июня 2020 года, поэтому неаполитанцы хотят выручить деньги за футболиста зимой. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Арсенала», дортмундской «Боруссии» и «Баварии».

В текущем сезоне Мертенс провел 22 матча за «Наполи», забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 25 миллионов евро.