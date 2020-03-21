«Интер» рассматривает Обамеянга и Жиру в качестве возможной замены Лаутаро

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может перейти в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 30-летний габонец может стать заменой форварду Лаутаро Мартинесу, который может покинуть клуб летом. Также миланский клуб рассматривает вариант с приобретением нападающего «Челси» Оливье Жиру.

В текущем сезоне Обамеянг провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал одну результативную передачу.