«Интер» рассчитывает бесплатно подписать Эриксена

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Интере», но со следующего сезона, утверждает TMW. Накануне сообщалось, что итальянский клуб начал переговоры с датчанином. Однако «Интер» не устраивает цена в 30 миллионов евро, которую запрашивают лондонцы, и он готов подписать 27-летнего футболиста летом.

Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2020 года, и по правилам ФИФА он имеет право вести переговоры с другими клубами.