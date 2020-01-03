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«Интер» рассчитывает бесплатно подписать Эриксена

20:40

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Интере», но со следующего сезона, утверждает TMW. Накануне сообщалось, что итальянский клуб начал переговоры с датчанином. Однако «Интер» не устраивает цена в 30 миллионов евро, которую запрашивают лондонцы, и он готов подписать 27-летнего футболиста летом.

Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2020 года, и по правилам ФИФА он имеет право вести переговоры с другими клубами.

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