«Интер» проявляет интерес к Манджукичу

«Интер» рассматривает возможность подписания бывшего форварда «Ювентуса» Марио Манджукича, сообщают итальянские СМИ. Сейчас футболист является свободным агентом. Ранее он расторг контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль».

По информации La Gazzetta dello Sport, в хорвате «Интер» видит игрока, который при необходимости может подменить Ромелу Лукаку. «Интеру» не придется платить за него компенсацию, что увеличивает вероятность перехода. Генеральный директор нерадзурри Джузеппе Маротта, ранее работавший в «Ювентусе», хочет видеть его в команде.

34-летний хорват перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль» в декабре 2019 года и с тех пор забил за катарский клуб один гол в семи матчах.