09:11 | Футбол — Трансферы

"Интер" проявляет интерес к Бираги

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Защитник "Фиорентины" Кристиано Бираги входит в сферу интересов "Интера", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Calciomercato, новый главный тренер нерадзурри Антонио Конте хочет видеть игрока в своей команде. Он выступал в молодежной команде "Интера", но за первую команду провел только два матча.

26-летний итальянец в прошлом сезоне провел 40 матчей за "Фиорентину" и забил один мяч при шести голевых передачах.

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https://www.sport-express.ru/football/italy/

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