«Интер» принял предложение «Наполи» по Икарди

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может перейти в «Наполи». Миланцы приняли предложение о трансфере, которое составило 65 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее отмечалось, что 27-летний аргентинец готов перейти только в «Ювентус», а в ином случае останется с «Интере», который на него не рассчитывает. Если Мауро согласится на переход в «Наполи», то впереди согласование личного контракта, им займется жена и агент форварда Ванда Нара.

В прошлом сезоне Икарди провел 37 матчей за «Интер», забил 17 голов и отдал 5 голевых передач. Контракт форварда с «нерадзурри» действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt.de оценивает аргентинца в 80 миллионов евро.

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