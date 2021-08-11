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«Интер» предложил ПСВ за Дюмфриса 15 миллионов евро

08:41
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Защитник ПСВ Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в «Интере», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, миланский клуб рассматривает 25-летнего голландца в качестве замены Ашрафу Хакими, который перешел в «ПСЖ». «Интер» предложил за Дюмфриса 15 млн евро, тогда как ПСВ хочет заработать с продажи игрока около 20 млн евро.

В сезоне-2020/21 Дюмфрис провел 41 матч, на его счету четыре гола и девять результативных передач. Контракт защитника с ПСВ рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Сергей Разин все материалы автора

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