«Интер» предложил ПСВ за Дюмфриса 15 миллионов евро

Защитник ПСВ Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в «Интере», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, миланский клуб рассматривает 25-летнего голландца в качестве замены Ашрафу Хакими, который перешел в «ПСЖ». «Интер» предложил за Дюмфриса 15 млн евро, тогда как ПСВ хочет заработать с продажи игрока около 20 млн евро.

В сезоне-2020/21 Дюмфрис провел 41 матч, на его счету четыре гола и девять результативных передач. Контракт защитника с ПСВ рассчитан до 30 июня 2023 года.