«Интер» собирается подписать Мхитаряна на два года

«Интер» предложил полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну контракт на два года с зарплатой 3,5 миллиона евро плюс бонусы и комиссионные в качестве двух миллионов для агентов.

Контракт 33-летнего армянского хавбека с «Ромой» истекает в июне этого года.

В ходе последней встречи руководство римского клуба предлагало Мхитаряну однолетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро и возможностью продления еще на один год.

В текущем сезоне полузащитник провел 44 матча за «Рому», забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.