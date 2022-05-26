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Сегодня, 15:20

«Интер» предлагает Мхитаряну двухлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро. «Рома» — 1 год и 3 миллиона

«Интер» собирается подписать Мхитаряна на два года
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«Интер» предложил полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну контракт на два года с зарплатой 3,5 миллиона евро плюс бонусы и комиссионные в качестве двух миллионов для агентов.

Контракт 33-летнего армянского хавбека с «Ромой» истекает в июне этого года.

В ходе последней встречи руководство римского клуба предлагало Мхитаряну однолетний контракт с зарплатой 3 миллиона евро и возможностью продления еще на один год.

В текущем сезоне полузащитник провел 44 матча за «Рому», забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.

Генрих Мхитарян
ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
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