«Интер» предложил 13 миллионов евро за Эриксена. «Тоттенхэм» хочет 20

«Интер» продолжает переговоры с «Тоттенхэмом» по полузащитнику Кристиану Эриксену. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланский клуб увеличил предложение до 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов. «Шпоры» же хотят получить 20 миллионов евро.

Ранее стало известно, что 27-летний датчанин согласился на переход в «Интер».

В текущем сезоне Эриксен провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. В пяти играх Лиги чемпионов на его счету гол и ассист. Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2020 года.