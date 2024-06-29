«Интер» подпишет голкипера «Дженоа» Мартинеса

Вратарь «Дженоа» Хосеп Мартинес близок к переходу в «Интер», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка будет официально оформлена на следующей неделе. Сумма трансфера составит 15 миллионов евро.

Мартинес выступает за «Дженоа» с лета 2022 года. В минувшем сезоне 26-летний испанец провел 36 матчей, пропустил 43 мяча и 8 раз отыграл на ноль.

Ранее Мартинес играл за «Лейпциг» и «Лас-Пальмас». Он является воспитанником «Барселоны».