«Интер» отдаст Карбони в аренду «Марселю» с опцией выкупа

Полузащитник «Интера» Валентин Карбони может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, черно-синие отдадут 19-летнего аргентинца в аренду во французский клуб с опцией выкупа за 35 миллионов евро. Перед этим «Интер» продлит контракт с футболистом до 2029 года.

В прошедшем сезоне Карбони на правах аренды играл за «Монцу». Он провел 32 матча за команду, забил два мяча и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.