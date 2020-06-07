«Интер» остается фаворитом в гонке за защитником «Вероны» Кумбуллой. Им интересуется «Ювентус»

Защитник «Вероны» Мараш Кумбулла может перейти в «Интер», сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, миланцы остаются фаворитами в гонке за 20-летним албанцем, на которого также претендует «Ювентус». «Интер» намерен после трансфера оставить игрока в «Вероне» на один сезон.

«Верона» хочет получить за Кумбуллу 28 млн евро плюс 7 млн евро в виде бонусов.

В сезоне-2019/20 Кумбулла провел за «Верону» 19 матчей, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость албанца в 22,5 миллиона евро.