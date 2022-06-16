«Интер» объявит о подписании Дибалы в начале следующей недели

«Интер» объявит о подписании контракта с нападающим Пауло Дибалой в начале следующей недели, сообщает журналист Руди Галетти в своем Twitter.

По информации источника, к 20 или 21 июня «нерадруззи» подготовят специальное видео, связанное с заключением соглашения с 28-летним аргентинцем.

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 39 матчах за «Ювентус».

Он покидает туринский клуб на правах свободного агента, так как у форварда истекает срок контракта с «бьянконери».