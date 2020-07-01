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«Интер» объявит о переходе Хакими в конце сезона

1 июля 2020, 14:14
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«Интер» объявит о переходе защитника «Реала» Ашрафа Хакими в конце сезона серии А, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, 21-летний марокканец уже прошел медицинское обслуживание и подписал пятилетний контракт. Трансфер обойдется миланцам в 40 млн евро плюс 5 млн евро в виде бонусов.

В сезоне-2019/20 Хакими выступал за «Боруссию Д». Игрок провел за немецкую команду 45 матчей во всех турнирах, на его счету 9 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость марокканца в 54 миллиона евро.

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