«Интер» не намерен отпускать Шкриньяра в «Манчестер Сити»

«Интер» рассчитывает на защитника Милана Шкриньяра и не будет его продавать, сообщают итальянские СМИ. Ранее была информация об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».

Как информирует Tuttosport, главный тренер нерадзурри Антонио Конте рассматривает футболиста как игрока стартового состава. Несмотря на интерес «Сити», в клубе намерены отклонить все предложения, даже если английский клуб будет готов заплатить прописанные в контракте 60 миллионов евро.

24-летний словак в текущем сезоне провел два матча за «Интер».

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