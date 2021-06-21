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«Интер» не хочет обменивать Хакими на Маркоса Алонсо в «Челси»

00:33
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Полузащитник «Интера» Ашраф Хакими не перейдет в «Челси», сообщает Sportitalia.

По сведениям источника, лондонцы хотели бы обменять 22-летнего марокканца на Маркоса Алонсо, однако миланцы не намерены идти на обмен игроками. «Интер» снизит запрашиваемую цену до 70 миллионов евро, но это должна быть чистая сумма наличными. Сообщается, что после этого «ПСЖ» стал лидером в борьбе за Хакими.

Хакими перешел в «Интер» из «Реала» прошлым летом за 40 миллионов евро. За 45 матчей в прошлом сезоне футболист забил семь мячей и сделал 11 голевых пасов.

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