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«Интер» может приобрести Менди у «Манчестер Сити»

07:34
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Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди может продолжить карьеру в Италии, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, 26-летним французом интересуется «Интер». Игрок попал в шорт-лист миланского клуба не летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Менди провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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