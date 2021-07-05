«Интер» может приобрести Менди у «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди может продолжить карьеру в Италии, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, 26-летним французом интересуется «Интер». Игрок попал в шорт-лист миланского клуба не летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Менди провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 млн евро.