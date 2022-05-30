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Сегодня, 17:26

«Интер» рассматривает Бернардески в качестве основной замены Перишичу

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«Интер» может подписать контракт с полузащитником «Ювентуса» Федерико Бернардески, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб ищет замену полузащитнику Ивану Перишичу, который вероятно перейдет в «Тоттенхэм». Вариант с подписанием соглашения с игроком сборной Италии видится для «нерадзурри» идеальным, так как контракт Бернардески с «Ювентусом» истекает в июне этого года.

По данным источника, в случае неудачи с переходом 28-летнего хавбека, «Интер» попытается подписать защитника «Эмполи» Фабиано Паризи.

21-летний футболист в этом сезоне провел 25 матчей за клуб и отметился 1 результативной передачей.

На счету Бернардески 36 матчей за «Ювентус» в этом сезоне, в которых он забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

Иван Перишич
Федерико Бернардески
ФК Интер (Интернационале)
ФК Эмполи
ФК Ювентус
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