«Интер» может обменять Перишича на Маркоса Алонсо

Форвард «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, главный тренер итальянской команды Антонио Конте хочет видеть у себя защитника «Челси» Маркоса Алонсо, который может быть обменян на 31-летнего хорвата.

В текущем сезоне Перишич провел 18 матчей за «Интер», в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.