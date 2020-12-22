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«Интер» может обменять Перишича на Маркоса Алонсо

04:37
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Форвард «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в «Челси», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, главный тренер итальянской команды Антонио Конте хочет видеть у себя защитника «Челси» Маркоса Алонсо, который может быть обменян на 31-летнего хорвата.

В текущем сезоне Перишич провел 18 матчей за «Интер», в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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