«Интер» может обменять Эриксена на Джаку

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может вернуться в Англию, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, 28-летний датчанин может стать частью сделки по переходу в миланский клуб полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки.

Ранее сообщалось, что Эриксен может быть обменян на полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса.

Эриксен выступает за «Интер» с зимы 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.