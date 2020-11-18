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«Интер» может обменять Эриксена на Джаку

20:39
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может вернуться в Англию, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, 28-летний датчанин может стать частью сделки по переходу в миланский клуб полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки.

Ранее сообщалось, что Эриксен может быть обменян на полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса.

Эриксен выступает за «Интер» с зимы 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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