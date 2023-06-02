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Сегодня, 00:58

«Интер Майами» предложил Месси контракт на 200 миллионов евро

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

«Интер Майами» продолжает переговоры с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси. У игрока 1 июня заканчивается контракт с парижским клубом.

Как сообщает Diario Sport, клуб MLS предложил 35-летнему аргентинцу четырехлетний контракт на 200 миллионов евро.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. С того момента он провел за парижан 74 матча, в которых забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач.

Также на Месси претендует «Аль-Хиляль» и не исключен вариант с возвращением в «Барселону».

Лионель Месси. Роман окончен. Месси уходит из «ПСЖ»
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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