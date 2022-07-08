«Интер Майами» подписал лучшего игрока МЛС-2020 Посуэло

Полузащитник «Торонто» Алехандро Посуэло подписал контракт с «Интером Майами», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним испанцем рассчитано до конца 2022 года. «Торонто» получит за лучшего игрока МЛС-2020 150 тысяч долларов плюс бонусы в случае успешного выступления футболиста.

За свою европейскую карьеру Посуэло выступал за «Бетис», «Суонси», «Райо Вальекано» и «Генк».

В текущем сезоне Посуэло провел 16 матчей в регулярном чемпионате МЛС, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.