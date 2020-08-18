«Интер» лидирует в гонке за Месси

«Интер» ближе всех к подписанию нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Gazzetta dello Sport.

Кроме миланцев, на 33-летнего аргентинца претендуют «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Ранее в СМИ появилась информация, что Месси хочет покинуть каталонский клуб после разгрома от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Действующее соглашение с «Барселоной» рассчитано до конца следующего сезона.

В прошлом сезоне ла лиги Месси провел 33 матча, в которых забил 25 мячей и отдал 21 результативную передачу. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 112 миллионов евро.

Месси хочет покинуть «Барселону». Его цель — победа в Лиге чемпионов