«Интер» интересуется Чалханоглу
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Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника, на 27-летнего турка претендует «Интер». «Милан» хочет продлить контракт с игроком, однако намерен вести переговоры только до 30 июня.
В минувшем сезоне Чалханоглу провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.
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