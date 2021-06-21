«Интер» интересуется Чалханоглу

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 27-летнего турка претендует «Интер». «Милан» хочет продлить контракт с игроком, однако намерен вести переговоры только до 30 июня.

В минувшем сезоне Чалханоглу провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 12 результативных передач.