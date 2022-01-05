«Интер» интересуется Бенсебаини

Защитник менхенгадбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини может продолжить карьеру в Италии. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Интер» несколько месяцев следит за алжирским игроком.

Действующий контракт 26-летнего алжирца рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

В этом сезоне Бенсебаини сыграл в 12 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачи.