«Интер» интересуется Бенсебаини
04:48
Защитник менхенгадбахской «Боруссии» Рами Бенсебаини может продолжить карьеру в Италии. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Интер» несколько месяцев следит за алжирским игроком.
Действующий контракт 26-летнего алжирца рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
В этом сезоне Бенсебаини сыграл в 12 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 голевую передачи.
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