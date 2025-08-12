«Интер» интересуется Аклиушем из «Монако»

«Интер» заинтересован в подписании полузащитника «Монако» Магнеса Аклиуша, сообщает L'Equipe.

По данным источника, 23-летний француз привлек внимание своим голом в ворота «Интера» в недавнем товарищеском матче (игра завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянцев). В «Монако» на фоне растущего интереса к Аклиушу готовы продать его за 70 миллионов евро. Ранее игроком интересовался «Байер», который предложил за него 50 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Аклиуш в 43 матчах забил 7 голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт с «Монако» действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 миллионов евро.