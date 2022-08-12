«Интер» интересуется Аканджи и Ачерби

Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 27-летнего швейцарца претендует «Интер», который ищет замену ушедшему в «Монцу» Андреа Раноккии. Также миланский клуб рассматривает возможность перехода защитника «Лацио» Франческо Ачерби.

В минувшем сезоне Аканджи провел 35 матчей за «Боруссию», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.