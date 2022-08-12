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Сегодня, 06:45

«Интер» интересуется Аканджи и Ачерби

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 27-летнего швейцарца претендует «Интер», который ищет замену ушедшему в «Монцу» Андреа Раноккии. Также миланский клуб рассматривает возможность перехода защитника «Лацио» Франческо Ачерби.

В минувшем сезоне Аканджи провел 35 матчей за «Боруссию», в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

Франческо Ачерби
ФК Интер (Интернационале)
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