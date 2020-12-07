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«Интер» интересуется 19-летним португальцем

12:07
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«Интер» начал переговоры с полузащитником «Флуминенсе» Маркосом Паулу, сообщает Sky Italia.

По данным источника, миланцы намерены подписать предварительный контракт с 19-летним португальцем уже зимой, а летом, когда истечет его срок соглашения с нынешним клубом, забрать игрока как свободного агента.

В нынешнем сезоне бразильской серии А Паулу провел 19 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

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