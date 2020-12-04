«Интер» и «ПСЖ» готовят громкий обмен

«Интер» и «ПСЖ» готовят обмен полузащитниками, сообщает Gazzetta dello Sport.

В Париж последует хорватский хавбек Марсело Брозович, а в обратном направлении бывший полузащитник «Зенита», аргентинец Леандро Паредес. По данным источника, сделка состоится уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне серии А 28-летний Брозович сыграл 7 матчей и забил 1 мяч, 26-летний Паредес в лиге 1 провел 7 встреч без результативных действий.