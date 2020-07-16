«Интер» хочет продлить аренду Санчеса и готов доплатить «МЮ», если клубы встретятся в финале Лиги Европы

Форвард «Интера» Алексис Санчес, арендованный у «Манчестер Юнайтед», может остаться в итальянском клубе, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, 31-летний чилиец хочет остаться в «Интере». Сам клуб также не против оставить игрока у себя для участия в Лиге Европы.

«Интер» хочет прописать сумму, которую получит английский клуб, если миланцы и «МЮ» сыграют друг против друга в финале Лиги Европы.

В текущем сезоне Санчес провел 16 матчей в серии А, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.