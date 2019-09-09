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«Интер» хочет пригласить Матича

18:57
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич попал в сферу интересов «Интера». Миланский клуб намерен пригласить 31-летнего серба в зимнее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

Контракт Матича с «Манчестером» рассчитан до лета 2020 года. «Юнайтед» не собирается предлагать ему новое соглашене.

В текущем сезоне серб провел только 1 игру в чемпионате Англии.

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