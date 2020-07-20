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«Интер» хочет попросить у «Челси» скидку на Эмерсона

12:17
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Защитник «Челси» Эмерсон может перейти в «Интер», сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, миланцы достигли предварительного соглашения с 25-летним итальянцем, однако руководство клуба хочет получить скидку от лондонцев и готово заплатить 30 млн евро.

Эмерсон уже выступал в Италии за «Палермо» и «Рому», после чего в 2018 году перешел в «Челси».

В текущем сезоне Эмерсон провел 19 матчей во всех турнирах, в которых сделал голевую передачу и заработал три желтые карточки.

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