«Интер» хочет обменять Шкриньяра на Домбеле

«Интер» заинтересован в подписании полузащитника «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле. По информации сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянский клуб готов обменять своего защитника Милана Шкриньяра на французского хавбека.

Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» из «Лиона» летом 2019 года за 60 миллионов евро. В сезоне-2019/20 француз провел 29 матчей за английскую команду, на его счету 2 гола и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.