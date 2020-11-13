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«Интер» хочет обменять Эриксена на Паредеса

11:33
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может перейти в «ПСЖ», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, миланцы хотят обменять 28-летнего датчанина на полузащитника Леандро Паредеса, которого итальянский клуб долгое время хочет подписать.

Эриксен выступает за «Интер» с зимы 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

На счету Паредеса 5 матчей в чемпионате Франции, в которых он не отметился результативными действиями.

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