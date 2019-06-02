"Интер" хочет, чтобы "Манчестер Юнайтед" платил часть зарплаты Лукаку

Переход нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку в "Интер" далек от завершения. Клубы не могут договориться между собой, сообщает Mirror.

По информации издания, "Манчестер Юнайтед" рассчитывает получить порядка 90 миллионов долларов, что "Интер" не может себе позволить. Также миланский клуб желает, чтобы манкунианцы платили часть зарплаты форварда, которая составляет более 10 миллионов фунтов стерлингов в год.

В минувшем сезоне 26-летний Лукаку провел 45 матчей за "МЮ", забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.

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