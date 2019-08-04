12:38 | Футбол — Трансферы

"Интер" хочет, чтобы Икарди остался в клубе до конца контракта, но не играл

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"Интер" готов отказаться от продажи форварда Мауро Икарди, сообщают итальянские СМИ. При это играть он не будет.

Ранее стало известно, что главный тренер Антонио Конте не рассчитывает на Мауро Икарди и полузащитника Раджу Наингголана. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Интер" готов оставить его еще на два года до конца контракта и платить ему зарплату, но играть он не будет. Ранее сообщалось, что он может перейти в "Ювентус" или "Наполи". Также "Бока Хуниорс" заявляла о желании арендовать игрока.

26-летний Мауро Икарди в прошлом сезоне провел 37 матчей за "Интер", в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

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