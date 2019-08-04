"Интер" хочет, чтобы Икарди остался в клубе до конца контракта, но не играл

"Интер" готов отказаться от продажи форварда Мауро Икарди, сообщают итальянские СМИ. При это играть он не будет.

Ранее стало известно, что главный тренер Антонио Конте не рассчитывает на Мауро Икарди и полузащитника Раджу Наингголана. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Интер" готов оставить его еще на два года до конца контракта и платить ему зарплату, но играть он не будет. Ранее сообщалось, что он может перейти в "Ювентус" или "Наполи". Также "Бока Хуниорс" заявляла о желании арендовать игрока.

26-летний Мауро Икарди в прошлом сезоне провел 37 матчей за "Интер", в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

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