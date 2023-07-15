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Сегодня, 00:42

«Интер» готов заплатить 35 миллионов евро за Лукаку, «Ювентус» — 37,5 миллиона

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Интер» сделал «Челси» предложение по форварду Ромелу Лукаку в размере 35 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо. Также 5 миллионов евро могут быть выплачены в виде бонусов.

Однако миланский клуб до сих пор не получил ответа. «Ювентус» же предложил 37,5 миллиона евро и 2,5 миллиона евро в виде бонусов, но туринцы готовы будут подписать 25-летнего бельгийца только в том случае, если продадут Душана Влаховича.

«Интер» осталася недоволен тем, что сам Лукаку вел переговоры с «Ювентусом».

Сезон-2022/23 нападающий провел в «Интере» на правах аренды. Лукаку сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

Душан Влахович
Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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