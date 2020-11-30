«Интер» готов в два раза увеличить зарплату Мартинесу

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес получит двойную прибавку к зарплате и останется в клубе, сообщает The Sun.

По данным источника, 23-летний аргентинец через агента добился финансового улучшения контракта. В ближайшее врмя стороны подпишут обновленный контракт до июля 2024 года. Ранее в СМИ была информация, что форвард может перейти в «Манчестер Сити».

Стоит отметить, что действующий контракт игрока с миланским «Интером» завершается в конце июня 2023 года. Он получает 2,5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне серии А Мартинес провел 9 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.