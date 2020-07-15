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«Интер» готов продать Эриксена летом, если получит предложение в 60 миллионов евро

16:42
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может покинуть клуб, сообщает Sport Mediaset.

По сведениям источника, миланцы готовы продать 28-летнего датчанина, если получат предложение в размере 60 млн евро.

Ранее главный тренер «Интера» Антонио Конте раскритиковал игру хавбека.

В текущем сезоне Эриксен провел за «Интер» 14 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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