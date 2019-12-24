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«Интер» готов отдать «Барселоне» 12 миллионов евро за Видаля, «Барса» требует 25 миллионов

19:13
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«Интер» хочет приобрести полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля, сообщают итальянские СМИ.

Ранее сообщалось, что «Барса» не намерена продавать игрока, и переговоры между клубами зашли в тупик. В СМИ также упоминалась возможность аренды. По данным La Gazzetta dello Sport, «Интер» готов отдать за 32-летнего игрока 12 миллионов евро. «Барса» требует намного больше — 25 миллионов.

32-летний полузащитник в текущем сезоне провел 17 матчей за «Барсу» и забил пять мячей при одной голевой передаче.

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