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«Интер» договорился о переходе 15-летнего болгарина

19:07
Серия А.
Серия А.
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15-летний болгарский полузащитник Никола Илиев станет игроком «Интера», заявил агент футболиста Калоян Иванов. Футболист, которому в июне исполнится 16 лет, выступает на родине за «Ботев».

— Мы готовы нормально расстаться с «Ботевом» сказал агент в интервью Novapress. — Был интерес со стороны «Левски», ЦСКА (София) и «Лудогорца», но у нас было желание продолжить его прогресс за границе. Мы были близки к переходу в «Аякс», но решили, что «Интер» — подходящий клуб для него.

Никола Илиев в текущем сезоне провел один матч за «Ботев», в котором отыграл 45 минут.

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