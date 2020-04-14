«Интер» договорился о переходе 15-летнего болгарина

15-летний болгарский полузащитник Никола Илиев станет игроком «Интера», заявил агент футболиста Калоян Иванов. Футболист, которому в июне исполнится 16 лет, выступает на родине за «Ботев».

— Мы готовы нормально расстаться с «Ботевом» сказал агент в интервью Novapress. — Был интерес со стороны «Левски», ЦСКА (София) и «Лудогорца», но у нас было желание продолжить его прогресс за границе. Мы были близки к переходу в «Аякс», но решили, что «Интер» — подходящий клуб для него.

Никола Илиев в текущем сезоне провел один матч за «Ботев», в котором отыграл 45 минут.